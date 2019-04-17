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Граждане Египта 20-22 апреля изменят Конституцию страны

Граждане Египта 20-22 апреля изменят Конституцию страны
18:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Референдум в Египте по продлению президентского срока назначен на 20-22 апреля.

В Египте 20-22 апреля пройдет референдум, на котором граждане страны проголосуют за ряд поправок в конституцию страны, в том числе, увеличивающих продолжительность президентского срока с четырех до шести лет, сообщают египетские СМИ.

Граждане Египта, находящиеся в других странах, также смогут принять участие в референдуме - в период с 19 по 21 апреля.

Накануне парламент Египта проголосовал в поддержку поправок в конституцию страны, которые дают потенциальную возможность президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси оставаться на этом посту до 2030 года, сообщают во вторник арабские СМИ.

Поправки, в частности, позволяют А.Фаттаху ас-Сиси продлить с четырех до шести лет свой текущий президентский срок, который, согласно прежней редакции конституции, завершается в 2022 году. Также благодаря поправкам А.Фаттах ас-Сиси сможет участвовать в выборах и после окончания этого срока. Таким образом, при благоприятном для него развитии событий, А.Фаттах ас-Сиси сможет сохранять за собой должность президента вплоть до 2030 года.

А.Фаттах ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году, в 2018 году он был переизбран, набрав 97% голосов.

Кроме того, поправки подразумевают создание еще одной палаты парламента - сената. По данным СМИ, в сенат будет состоять из примерно 180 человек. В палате представителей, ныне единственной действующей палате египетского парламента, поправки предусматривают квоту в минимум 25% для депутатов-женщин.

Поправки также предоставляют египетскому президенту больше власти над судебной системой страны. Так, президент получит возможность самостоятельно назначать судей, в том числе главу Высшего конституционного суда Египта.

Кроме того, поправки усиливают влияние военных на политическую жизнь Египта. Так, одной из обязанностей военных объявляется защита "конституции и демократии, а также фундаментального строя страны".

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Египет, Президент Египта, Абдель Фаттах ас-Сиси.
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