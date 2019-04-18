Скачать
Четверг, 18.04.2019
Луценко считает госсектор самой большой проблемой Украины
Луценко считает госсектор самой большой проблемой Украины
Итоги 17 апреля: Суд над экс-депутатом, морякам в РФ продлили арест и КНДР испытала новое оружие
Итоги 17 апреля: Морякам в РФ продлили арест и КНДР испытала новое оружие
Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день

Евросоюз укрепляет контроль внешних границ

Евросоюз укрепляет контроль внешних границ
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Европарламент принял предложение по усилению внешних границ Евросоюза.

Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии об усилении внешних границ ЕС за счет создания мобильного пограничного корпуса. Соответствующее решение обнародовано на сайте Еврокомиссии.

Как сообщается, личный состав корпуса будет усиливать пограничные отряды и подразделения береговой охраны стран, которые в этом нуждаются, в частности для реагирования на незаконную миграцию. Европейское агентство погранслужбы и береговой охраны, которому будет подчиняться создаваемый корпус, будет иметь полномочия возвращать мигрантов в страны происхождения и сотрудничать с третьими государствами в решении проблем миграции (включая те, которые не граничат непосредственно с Евросоюзом).

"Постоянный корпус обретет операционную способность и будет готов к применению для помощи странам-членам с 2021 года и постепенно достигнет полной способности в 10 тысяч пограничников до 2027 года. Это является решающим шагом к достижению общей способности ЕС к защите собственных границ. Мы можем гордиться таким достижением", - заявил по этому поводу первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Совет ЕС принял обновленную газовую директиву Евросоюза

Предложения Еврокомиссии о создании пограничного корпуса, поддержанные Европарламентом, должны быть формально одобрены Советом ЕС. Подтвержденный таким образом мандат на деятельность нового подразделения вступит в силу через 20 дней после его обнародования в Официальном журнале ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Еврокомиссия, Европа, Европарламент, Евросоюз, Усиление, Границы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Голливудский актер больше никогда не женится
02 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
03 Медведчук собрался на встречу с Путиным: что планирует обсудить
04 Нацсовет телерадио сообщил о нарушении закона телеканалом "1+1"
05 Тимошенко призывает Зеленского и Порошенко "прекратить политический передоз"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
Экс-президента Судана отправили в тюрьму
Экс-президента Судана отправили в тюрьму
Евросоюз укрепляет контроль внешних границ
Евросоюз укрепляет контроль внешних границ
Рецепт дня: смузи из абрикосов с яблоком и апельсином
Рецепт дня: смузи из абрикосов с яблоком и апельсином
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь