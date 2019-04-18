Евросоюз укрепляет контроль внешних границ

Новости мира: Европарламент принял предложение по усилению внешних границ Евросоюза.

Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии об усилении внешних границ ЕС за счет создания мобильного пограничного корпуса. Соответствующее решение обнародовано на сайте Еврокомиссии.

Как сообщается, личный состав корпуса будет усиливать пограничные отряды и подразделения береговой охраны стран, которые в этом нуждаются, в частности для реагирования на незаконную миграцию. Европейское агентство погранслужбы и береговой охраны, которому будет подчиняться создаваемый корпус, будет иметь полномочия возвращать мигрантов в страны происхождения и сотрудничать с третьими государствами в решении проблем миграции (включая те, которые не граничат непосредственно с Евросоюзом).

"Постоянный корпус обретет операционную способность и будет готов к применению для помощи странам-членам с 2021 года и постепенно достигнет полной способности в 10 тысяч пограничников до 2027 года. Это является решающим шагом к достижению общей способности ЕС к защите собственных границ. Мы можем гордиться таким достижением", - заявил по этому поводу первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Предложения Еврокомиссии о создании пограничного корпуса, поддержанные Европарламентом, должны быть формально одобрены Советом ЕС. Подтвержденный таким образом мандат на деятельность нового подразделения вступит в силу через 20 дней после его обнародования в Официальном журнале ЕС.