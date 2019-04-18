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Четверг, 18.04.2019

В Риме открыли Святую лестницу, по которой "поднимался сам Иисус Христос" (Видео)

Католики поднимаются по ступенькам на коленях и читают молитву в надежде на смягчение наказания за совершенные грехи В Риме для паломников открыли Святую лестницу, по которой, как считают верующие, поднимался сам Иисус Христос. Об этом сообщает Euronews. Одна из важнейших святынь христианского мира была закрыта почти 300 лет. С того времени с нее впервые сняли деревянный настил. По основной версии, эта лестница были частью дворца прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Ее, говорят, в Рим привезла в 326 году мать императора Константина святая Елена. Однако есть предположения, что святыня попала в Рим раньше – при завоевании Иерусалима римлянами в I веке нашей эры. Отреставрированные 28 ступеней будут доступны для паломников на протяжении 60 дней - до июня 2019 года. Люди поднимаются по ступенькам на коленях, читая молитву. Католики, думают, что таким образом могут смягчить наказание за совершенные грехи. Реставраторы Ватиканских музеев проводили работы на лестнице более года. Как рассказала директор Ватиканских музеев Барбара Ятта, в ходе реставрации были обновлены крестики, которые, по преданию, были инкрустированы в мраморные ступени в местах, где Иисус Христос оставил капли крови.
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Италия, Рим, Иисус Христос, Католики, Святая лестница.
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