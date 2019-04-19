В Северной Ирландии вспыхнули массовые беспорядки: погибла журналистка

В североирландском городе Лондондерри в результате стрельбы в четверг вечером погибла женщина. Полиция рассматривает инцидент как террористический акт.
Об этом сообщает издание Express со ссылкой на полицию.
"К сожалению, я могу подтвердить, что в результате стрельбы вечером (в четверг - ред.) в районе Креггана была убита 29-летняя женщина. Мы рассматриваем этот инцидент как террористический акт, начали расследование убийства", - заявил помощник главного констебля Марк Гамильтон с Полицейской службы Северной Ирландии.
Как отмечается, на улицах города начались беспорядки - нападающие бросали бутылки с зажигательной смесью в полицию, были слышны выстрелы, несколько автомобилей были сожжены.
Беспорядки в Лондондерри начались накануне Пасхального выходного дня, когда местные республиканцы отмечают годовщину Пасхального восстания в 1916 году за независимость Ирландии.
Кроме того сообщается, что агрессия началась после того, как полиция провела обыск в ряде домов в городе. Детали инцидента выясняются.