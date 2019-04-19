В Северной Ирландии вспыхнули массовые беспорядки: погибла журналистка

Новости мира: В Лондондерри (Северная Ирландия) накануне годовщины Пасхального восстания 1916 года вспыхнули массовые беспорядки, в результате стрельбы погибла журналистка.

В североирландском городе Лондондерри в результате стрельбы в четверг вечером погибла женщина. Полиция рассматривает инцидент как террористический акт.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на полицию.

"К сожалению, я могу подтвердить, что в результате стрельбы вечером (в четверг - ред.) в районе Креггана была убита 29-летняя женщина. Мы рассматриваем этот инцидент как террористический акт, начали расследование убийства", - заявил помощник главного констебля Марк Гамильтон с Полицейской службы Северной Ирландии.

Как отмечается, на улицах города начались беспорядки - нападающие бросали бутылки с зажигательной смесью в полицию, были слышны выстрелы, несколько автомобилей были сожжены.

Беспорядки в Лондондерри начались накануне Пасхального выходного дня, когда местные республиканцы отмечают годовщину Пасхального восстания в 1916 году за независимость Ирландии.

Кроме того сообщается, что агрессия началась после того, как полиция провела обыск в ряде домов в городе. Детали инцидента выясняются.