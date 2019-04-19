После пожара в Нотр-Даме могут обрушиться три элемента собора

Новости мира: После пожара в Нотр-Дам де Пари сохраняется угроза обрушения трех элементов собора.

Французские эксперты определили несколько критических точек в Соборе Парижской Богоматери, которые необходимо немедленно укрепить, чтобы избежать обрушения. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Первый критический элемент расположен в северном трансепте (поперечный неф. - Ред.) собора.

Треугольный элемент длиной около 15 метров и весом несколько тонн, который тянется по фасаду, больше не поддерживается опорными балками крыши.

"Сегодня вечером была проделана значительная работа, чтобы укрепить верхнюю часть, соорудили что-то вроде опор", - сказал в четверг министр культуры Франк Ристье.

Этот элемент в случае падения может привести к обрушению значительной части северного фасада.

Второй элемент, вызывающий опасение, - это западный фронтон. Он находится между двумя колокольнями. Этим элементом отмечен западный конец крыши нефа. Перекрытия, на которые он опирался, упали после пожара.

"Он очень хрупкий, он наклоняется, особенно потому, что статуя ангела наверху настолько обожжена, что раскололась до самого конца", - объяснил Ристье.

Третий проблемный момент - угол южной колокольни, "который настолько нагрелся, что камни стали полностью рыхлыми, что существует риск разрушения химер".

"Если они рухнут, они могут поставить под угрозу большой орган, который до сих пор сохранился. Операция по снятию химер уже началась", - сказал министр.

Как сообщалось, в столице Франции вечером 15 апреля вспыхнул пожар в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Обрушился шпиль, а потом огонь охватил все здание. Прокуратура Франции ведет расследование инцидента, следователи исключают возможность умышленного поджога. Предположительно, пожар начался в районе крыши в зоне проведения работ по реконструкции.

Тушение продолжалось девять часов, в нем приняли участие около 400 пожарных. Им удалось предотвратить распространение пламени на две колокольни. Большинство деревянных балок крыши сгорели, но опоры, что держат его, уцелели. По оценкам экспертов, восстановить Нотр-Дам будет чрезвычайно сложно.

В результате пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое полицейских и пожарный.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что работы по полному восстановлению собора должны быть проведены в ближайшие пять лет.

С начала недели в фонд восстановления храма международными организациями, крупными компаниями и бизнесменами внесено около $1 млрд.