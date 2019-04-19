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Пятница, 19.04.2019

В Бордо пожар уничтожил 2 млн бутылок вина на $13 млн (Видео)

Пожар на складе вина в пригороде Бордо, принадлежащем компании Sovex Grands Chateaux, уничтожил как минимум 2 млн бутылок вина и другого алкоголя общей стоимостью $12,9 млн, сообщает The New York Post. На устранение пожара, начавшегося в четверг по невыясненной причине, ушло порядка 15 часов, в тушении приняли участие около 60 пожарных. Бордо является крупнейшим винодельческим регионом Франции, здесь производятся одни из самых дорогих вин в мире. Как сообщалось ранее, производство вина во Франции в 2018 году подскочило почти на 35%, причем качество прошлогоднего вина оценивается как очень высокое. Страна является мировым лидером по экспорту вин в денежном выражении (9,3 млрд евро в год).
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Франция, Пожар, Вино, Бордо.
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