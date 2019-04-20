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Протесты "желтых жилетов" во Франции: Задержаны уже 189 человек

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Протесты "желтых жилетов" во Франции: Задержаны уже 189 человек
20:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Во время протестов "желтых жилетов" в Париже задержали уже 189 человек.

Во время 23-й акции движения "желтых жилетов" в субботу в Париже полиция арестовала 189 человек.

Об этом сообщает The Local France.

"По состоянию на 17:00 (по местному времени - ред.) субботы арестованы 189 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция провела проверки около 14 тысяч человек во время субботних протестов.

Большинство столкновений произошли возле площади Республики в Париже. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Из-за протестов с 8 часов сегодня не работает ряд станций метро, движение автобусов также нарушено. Кроме этого, закрыты несколько мостов в центре Парижа.

Охраняют порядок на улицах города более 60 тысяч полицейских и жандармов, а также не менее шести бронемашин.

Как сообщалось, в субботу, 20 апреля, "желтые жилеты" собрались на очередную, 23-ю по счету акцию. Только две из четырех запланированных демонстраций были разрешены властью Парижа.

В Париже полиция задержала 126 "желтых жилетов"

Движение "желтые жилеты" проводит акции протеста каждую субботу, начиная с ноября 2018 года. Сначала они протестовали против роста цен и налогов, а впоследствии акция превратилась в выражение недовольства политикой правительства.

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Париж, Франция, Протесты, Желтые жилеты.
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