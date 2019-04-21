Во Франции на акцию "желтых жилетов" вышли почти 28 тысяч человек

Новости мира: В акции "желтых жилетов" поучаствовали почти 28 тысяч человек.

Во Франции в акции "желтых жилетов" сегодня приняли участие около 27,9 тыс. человек, из них порядка 9 тыс. – в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД. Отмечается, что сегодня прошел 23-й мобилизационный уик-энд "желтых жилетов".

При этом в Париже были арестованы 249 человек. В целом парижская полиция провела более 20 тыс. профилактических проверок. Во время акции происходили стычки демонстрантов с полицейскими, которые применяли слезоточивый газ.

Волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. 5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо.

В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро. Однако, несмотря на уступки со стороны власти, "желтые жилеты" решили продолжать акции.