"Белнефтехим" потребует компенсацию у российской "Транснефти"

Новости мира: Белорусский концерн "Белнефтехим" потребует от России компенсацию за плохую нефть.

Беларусь работает над минимизацией последствий поступления по нефтепроводу из России некачественной нефти и будет обсуждать с ПАО "Транснефть" необходимые компенсационные механизмы.

Об этом сообщил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА.

Как отмечается, первым поступление нефти с серьезными отклонениями по качеству ощутил Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

По словам Рыбакова, отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз.

"Опасность этих соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы", - сказал он.

"Исходя из уникальности оборудования его ремонт будет занимать от полугода и больше. Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов", - пояснил Рыбаков.

Что касается последствий из-за поступления некачественной нефти, то ущерб пока сложно просчитать, некоторые последствия могут наступить не сейчас, а дадут о себе знать спустя время, пишет издание.

"Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов", - сказал председатель концерна.