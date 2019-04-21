Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: Порошенко с семьей проголосовали
Порошенко с семьей уже проголосовали
Роналду завоевал юбилейный титул в профессиональной карьере
Роналду завоевал юбилейный титул в профессиональной карьере
Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника
Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника

"Белнефтехим" потребует компенсацию у российской "Транснефти"

"Белнефтехим" потребует компенсацию у российской "Транснефти"
11:59 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: pixabay

Новости мира: Белорусский концерн "Белнефтехим" потребует от России компенсацию за плохую нефть.

Беларусь работает над минимизацией последствий поступления по нефтепроводу из России некачественной нефти и будет обсуждать с ПАО "Транснефть" необходимые компенсационные механизмы.

Об этом сообщил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА.

Как отмечается, первым поступление нефти с серьезными отклонениями по качеству ощутил Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

По словам Рыбакова, отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз.

"Опасность этих соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы", - сказал он.

"Исходя из уникальности оборудования его ремонт будет занимать от полугода и больше. Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов", - пояснил Рыбаков.

Что касается последствий из-за поступления некачественной нефти, то ущерб пока сложно просчитать, некоторые последствия могут наступить не сейчас, а дадут о себе знать спустя время, пишет издание.

"Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов", - сказал председатель концерна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, Беларусь, Транснефть, Белнефтехим.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим
02 С Вербным воскресеньем 2019: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
03 Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 Беринчик решением судей победил Аракаву
05 Суд не удовлетворил иск о снятии Зеленского с выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На избирательных участках в ряде областей крайне мало наблюдателей
На избирательных участках крайне мало наблюдателей
Сегодня проходят выборы в Северной Македонии: в бюллетене всего 3 кандидата
Северная Македония выбирает среди 3 кандидатов
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Гоголь-фест в Мариуполе: С Киева прибудет необычный арт-поезд
Гоголь-фест в Мариуполе: С Киева прибудет необычный арт-поезд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь