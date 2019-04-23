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В возрасте 98 лет умер великий герцог Люксембурга Жан

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В возрасте 98 лет умер великий герцог Люксембурга Жан
11:36 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина

Новости мира: Великий герцог Люксембурга Анри сообщил, что его отец, великий герцог Жан умер в возрасте 98 лет.

Великий герцог Люксембурга Анри в коммюнике официально заявил, что в возрасте 98 лет скончался его отец, великий герцог Жан.

В сообщении великого герцога Анри указывается, что его королевское высочество великий герцог Жан, который покинул нас в мире, окруженный любовью своей семьи. 

Председатель Европейской комиссии и бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер отметил, что кончина великого герцога Жана является большой потерей для Великого Герцогства и для Европы.

Глава Еврокомисии отметил, что Его королевское высочество всегда был близок к гражданам Люксембурга.

Сообщается, что свои соболезнования также выразил и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, он также упомянул о тесных связях между Бельгией и Люксембургом.

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На фото вверху Великий герцог Люксембурга Жан с сыновьями Анри и Гильермо, внизу с сыном Анри

Известно, что Великий герцог Люксембурга Жан был представителем Пармских Бурбонов. Он считался старшим сыном великой герцогини Шарлотты Люксембургской.

Сегодня, 21 апреля, празднует свой день рождения Елизавета II

В ноябре 1942 года вступил в ряды армии Великобритании. В последствии, в 1944 году участвовал в Нормандской операции. Жан сменил во главе Люксембурга великую герцогиню Шарлотту 12 ноября 1964 года. 7 октября 2000 года Жан отрекся от престола в пользу своего сына Анри.

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Умер, Люксембург, Альманах-2019, Великий герцог Анри, Великий герцог Люксембурга Жан.
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