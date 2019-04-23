Языковая реформа в Латвии предполагает переход на государственный язык

Новости мира: Конституционный суд Латвии 23 апреля признал законным переход образования национальных меньшинств в государственных и муниципальных школах на латышский язык.

Решение суда – окончательное и обжалованию не подлежит. В своем решении суд указал, что рамочная конвенция о защите национальных меньшинств предусматривает, что любой человек имеет право изучать свой родной язык. Однако в каком объеме государство реализует это право, не указано, конвенция оставляет странам право решать самим.

В основном в Европе доминирует государственный язык образования с отдельными предметами на родном языке, указали в суде. К тому же право изучать родной язык не должно препятствовать освоению государственного языка.Конституционный суд считает, что поправки к закону об образовании придерживаются прав национальных меньшинств как на этапе начального образования, так и в основной школе.

В Латвии нацменьшинства должны знать государственный язык на таком уровне, чтобы они могли полноценно участвовать в жизни демократического общества, используя этот язык.

Принимая решение, суд учел беспокойство международных организаций, историю Латвии и изменение национального состава страны в годы советской оккупации. Вопрос о языковых пропорциях в частных образовательных учреждениях будет рассмотрен отдельно.

Иск в Конституционный суд подала пророссийская партия "Согласие". Она считает неконституционными поправки, которые "ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использования языков меньшинств в основной школе".