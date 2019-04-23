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Беларусь договорилась с Турцией изучать Антарктику

Беларусь договорилась с Турцией изучать Антарктику
14:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости мира: Между Турцией и Беларусью подписан меморандум о сотрудничестве в изучении Антарктики.

Турция и Беларусь подписали меморандум по научно-техническому сотрудничеству в сфере антарктических исследований. Теперь ученые двух стран будут проводить совместные исследования и эксперименты в Антарктике и обмениваться научно-технической информацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агенство Аnadolu.

Согласно информации издания, документ был подписан еще 16 апреля в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Турцию.

Подписи под меморандумом поставили министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк и председатель президиума Национальной академии наук Беларуси, академик Владимир Гусаков.

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Меморандум предусматривает проведение совместных исследований и экспериментов в Антарктике, сотрудничество в сфере логистики, доступ к оборудованию и образцам пород, обмен научно-технической информацией. Также белорусские и турецкие ученые будут сообща исследовать динамику движения ледников, процесс таяния и состав льдов в Антарктике. Кроме того, стороны обязались организовывать совместные научные публикации, обсуждения, симпозиумы и конференции на тему Антарктики.

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Турция, Беларусь, Александр Лукашенко, Антарктика.
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