В Германии женщина пришла в себя после 27 лет нахождения в коме

Новости мира: Гражданка ОАЭ Мунира Абдулла после 27 лет пребывания в коме пришла в себя, она получила серьезные травмы головного мозга в результате ДТП.

Гражданка ОАЭ Мунира Абдулла после 27 лет нахождения в коме пришла в себя. Издание Daily Mail сообщает, что в 1991 году в результате ДТП женщина получила серьезные травмы головного мозга и в результате этого впала в кому. Во время аварии, в автомобиле также находился ее сын Омар Вебар, которому на тот момент было 4 года. Женщина, чтобы спасти ребенка, прижала его к своему телу прямо перед аварией, благодаря чему он остался невредимым.

Сын выжившей женщины решил рассказать историю, чтобы доказать людям, что нельзя терять надежду в отношении своих близких. Он призвал не считать таких пациентов мертвыми, когда они находятся в коме.

После аварии Муниру Абдуллу госпитализировали в местную больницу, а в последствии перевезли в Лондон. После обследования, врачи констатировали, что женщина находится в вегетативном состоянии — не реагирует на большинство раздражителей, но способна чувствовать боль.

(Фото: https://twitter.com/selcukerennn)

Сообщается, что в 2017 году семья пациентки получила грант от Совета коронного принца, правительственного органа в Абу-Даби, чтобы перевести госпожу Абдуллу в Германию. Там ей провели несколько операций, направленных на исправление сильно сокращенных мышц рук и ног.

После этого, женщина начала более активно реагировать на окружающий мир, и теперь может вести беседы. На данный момент, женщина проходит дальнейшую реабилитацию и чувствует себя значительно лучше. Отмечается, что известно всего лишь несколько случаев, когда после нескольких лет комы люди приходили в себя. Люди, которые все же выходят из комы, часто имеют серьезные нарушения функций организма, вызванные повреждением мозга.