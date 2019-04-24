Скачать
Среда, 24.04.2019
Минздрав: Остановить медицинскую реформу невозможно
Минздрав: Остановить медицинскую реформу невозможно
У Зеленского призвали согласовать снижение цен на газ с МВФ
У Зеленского призвали согласовать снижение цен на газ с МВФ
Сегодня состоится центральный матч Динамо - Шахтер
Сегодня состоится центральный матч Динамо - Шахтер
Приметы и обряды на 24 апреля – День Антипа Половода
Приметы и обряды на 24 апреля – День Антипа Половода

В Германии женщина пришла в себя после 27 лет нахождения в коме

В Германии женщина пришла в себя после 27 лет нахождения в коме
09:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости мира: Гражданка ОАЭ Мунира Абдулла после 27 лет пребывания в коме пришла в себя, она получила серьезные травмы головного мозга в результате ДТП.

Гражданка ОАЭ Мунира Абдулла после 27 лет нахождения в коме пришла в себя. Издание Daily Mail сообщает, что в 1991 году в результате ДТП женщина получила серьезные травмы головного мозга и в результате этого впала в кому. Во время аварии, в автомобиле также находился ее сын Омар Вебар, которому на тот момент было 4 года. Женщина, чтобы спасти ребенка, прижала его к своему телу прямо перед аварией, благодаря чему он остался невредимым.

Сын выжившей женщины решил рассказать историю, чтобы доказать людям, что нельзя терять надежду в отношении своих близких. Он призвал не считать таких пациентов мертвыми, когда они находятся в коме.

После аварии Муниру Абдуллу госпитализировали в местную больницу, а в последствии перевезли в Лондон. После обследования, врачи констатировали, что женщина находится в вегетативном состоянии — не реагирует на большинство раздражителей, но способна чувствовать боль.

(Фото: https://twitter.com/selcukerennn)

Сообщается, что в 2017 году семья пациентки получила грант от Совета коронного принца, правительственного органа в Абу-Даби, чтобы перевести госпожу Абдуллу в Германию. Там ей провели несколько операций, направленных на исправление сильно сокращенных мышц рук и ног.

Врач Шумахера рассказал о состоянии здоровья Михаэля

После этого, женщина начала более активно реагировать на окружающий мир, и теперь может вести беседы. На данный момент, женщина проходит дальнейшую реабилитацию и чувствует себя значительно лучше. Отмечается, что известно всего лишь несколько случаев, когда после нескольких лет комы люди приходили в себя. Люди, которые все же выходят из комы, часто имеют серьезные нарушения функций организма, вызванные повреждением мозга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, ДТП, Жительница ОАЭ, Мунира Абдулла, Вышла из комы, 27 лет лежала в коме после ДТП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
02 Нардеп Писаренко получил подписные листы для сбора подписей об отстранении Парубия
03 "Мы просто повеселились": первая постельная сцена Мэйси Уильямс в "Игре престолов"
04 Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале
05 У Порошенко озвучили планы на будущее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине выросло промышленное производство
В Украине выросло промышленное производство
Российское дело: Манафорта доставили в тюрьму строгого режима
Манафорта доставили в тюрьму строгого режима
Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
Рецепт дня: постные вареники с сырой картошкой и сыром
Рецепт дня: постные вареники с сырой картошкой и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь