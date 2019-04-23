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Египтяне на референдуме поддержали изменения в Конституцию

Египтяне на референдуме поддержали изменения в Конституцию
21:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Граждане Египта на референдуме поддержали продление президентского срока.

Граждане Египта на референдуме одобрили поправки к конституции страны, которые увеличивают президентский срок, сообщает во вторник египетская газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на избирательную комиссию страны.

По ее информации, 88,83% избирателей поддержали поправки.

В понедельник в Египте завершился трехдневный референдум, посвященный поправкам в конституцию страны, которые дают потенциальную возможность президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси оставаться на этом посту до 2030 года.

Поправки, в частности, позволяют А. ас-Сиси продлить с четырех до шести лет свой текущий президентский срок, который, согласно прежней редакции конституции, завершается в 2022 году. Также благодаря поправкам А. ас-Сиси сможет участвовать в выборах и после окончания этого срока. Таким образом, при благоприятном для него развитии событий, А. ас-Сиси сможет сохранять за собой должность президента вплоть до 2030 года.

А. ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году, в 2018 году был переизбран, набрав 97% голосов.

Кроме того, поправки предусматривают создание еще одной палаты парламента - сената. По данным СМИ, сенат будет состоять примерно из 180 человек. В палате представителей, ныне единственной действующей палате египетского парламента, поправки предусматривают квоту для депутатов-женщин - минимум 25%.

Поправки также предоставляют египетскому президенту больший контроль над судебной системой страны. Так, президент получит возможность самостоятельно назначать судей, в том числе главу Высшего конституционного суда Египта.

Кроме того, поправки усиливают влияние военных на политическую жизнь Египта. Так, одной из обязанностей военных объявляется защита "конституции и демократии, а также фундаментального строя страны".

Международные правозащитные организации раскритиковали поправки в египетскую конституцию. Так, Human Rights Watch призвала власти страны отозвать поправки, отметив, что они укрепляют авторитарную власть в Египте.

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Египет, Референдум, Абдель Фаттаху ас-Сиси, Референдум в Египте.
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