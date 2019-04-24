Скачать
Среда, 24.04.2019
Гройсман: Цены на газ для населения могут быть снижены еще больше
Гройсман: Цены на газ для населения могут быть снижены еще больше
Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ
Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ
С кем будет биться Джошуа: шесть претендентов
С кем будет биться Джошуа: шесть претендентов
Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении
Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении

В Средиземном море США развернули две авианосные группы

Смотрите фото (3)
В Средиземном море США развернули две авианосные группы
14:19 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: c6f.navy.mil

Новости мира: Военно-морской флот США развернул в Средиземном море две ударные авианосные группы впервые с 2016 года.

В Средиземном море вчера начались совместные учения авианосцев "Abraham Lincoln" и "John C. Stennis". Об этом говорится в сообщении на сайте 6-го флота США.

Учения предусматривают несколько сценариев интеграции двух воздушных крыльев и надводных кораблей с ключевыми союзниками и партнерами на европейском театре военных действий.

"Две ударные группы авианосцев, действующих одновременно, улучшают совместимость с нашими высококвалифицированными союзниками и партнерами по НАТО, обеспечивают беспрецедентный сдерживающий фактор против односторонней агрессии, а также комбинированную летальность", - сказал адмирал Джеймс Дж. Фогго III, командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке.

 

Всего в учениях принимают участие более 130 самолетов, 10 кораблей и 9000 матросов и морских пехотинцев.

"Каждый из авианосцев, находящихся в Средиземноморье в настоящее время, представляет собой 100 тысяч тонн международной дипломатии. Дипломатическое общение и диалог в сочетании с мощной обороной, которую эти корабли обеспечивают, демонстрируют России, что если она действительно стремится к улучшению отношений с США, она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру ", - сказал посол США в России Джон Хантсман.

В Тихом океане пройдут совместные учения ВМС США, Великобритании и Японии

Это первый случай, когда два американских авианосца действуют в Средиземном море одновременно. В 2016 году в регионе поочередно находились авианосцы "Dwight D. Eisenhower" и "Harry S. Truman".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

США, Средиземное море, ВМФ США, Авианосец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
02 Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
03 Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
04 Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Нардеп Писаренко получил подписные листы для сбора подписей об отстранении Парубия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пограничники рассказали о ситуации в Керченском проливе
Пограничники рассказали о ситуации в Керченском проливе
В Киеве начали отключать горячую воду: список улиц
В Киеве начали отключать горячую воду
Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
Ученые впервые зафиксировали землетрясение на Марсе
Ученые впервые зафиксировали землетрясение на Марсе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь