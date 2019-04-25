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Парламентарии Британии предупреждают о повышении угрозы ядерной войны

Парламентарии Британии предупреждают о повышении угрозы ядерной войны
03:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: В Британии сообщают, о возможном росте ядерной угрозы.

Отсутствие значимых соглашений о контроле над вооружениями в сочетании с разрывом дипломатических отношений между странами и новыми технологиями повышают вероятность применения ядерного оружия, следует из доклада комитета по международным отношениям Палаты лордов британского парламента, сообщает Independent.

Доклад опубликован в преддверии совещания ООН по вопросам нераспространения ядерного оружия, запланированного на следующей неделе. Среди основных моментов, вызывающих обеспокоенность, в документе названы "недопонимание, просчеты или ошибки, которые могут привести к применению ядерного оружия". Также озабоченность вызывает распространение цифровых коммуникаций и использование "безрассудной ядерной риторики" в интернете, которая "может привести к недоразумению".

Крах международных договоров по вооружениям и приостановка процесса ядерного разоружения перечисляются среди вопросов, которые могут также иметь негативные последствия и которые необходимо решать. Комитет призывает правительство "поощрять более широкий диалог между всеми государствами, обладающими ядерным оружием, по вопросу о ядерном риске и снижать глобальную напряженность". Кроме того, в докладе рекомендовано сохранить иранскую сделку.

Также комитет заявил о своем желании, чтобы обсуждения в НАТО способствовали или возрождению договора о РСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности - ИФ), от которого отказались США и РФ, "или, по крайней мере, позволили избежать развертывания ракет средней дальности в Европе".

"Мы сейчас опасно близки к миру без соглашений о контроле над вооружениями, который прокладывает путь к новой гонке вооружений и повышает риск применения ядерного оружия", - заявил председатель комитета по международным делам палаты лордов британского парламента Дэвид Хауэлл.

"Распад отношений между государствами, обладающими ядерным оружием, новые возможности и технологии в сочетании с отсутствием коммуникации и понимания означают, что риск применения ядерного оружия сейчас больше, чем во времена Холодной войны", - добавил он.

По его словам, подготовительный комитет 2019 для конференции 2020-го года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия на следующей неделе - это "возможность подтолкнуть к расширению диалога и транспарентности между государствами, обладающими ядерным оружием, чтобы продемонстрировать явную приверженность разоружению".

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"Мы настоятельно призываем правительство принять во внимание нашу серьезную озабоченность и использовать подготовительный комитет для решения этих проблем".

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Великобритания, Британия, Палата лордов, Ядерная угроза.
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