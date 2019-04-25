Российские паспорта в ОРДЛО: Литва настаивает на ужесточении санкций

Новости мира: Литва призывает ужесточить санкции в отношении РФ из-за решения о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.

Министерство иностранных дел Литвы в четверг назвало решение РФ упростить порядок предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) вмешательством во внутренние дела Украины.

Как говорится в заявлении МИД Литвы, данное решение является "незаконным вмешательством во внутренние дела Украины, грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Литва призывает международную общественность строго осудить эти действия России, которые не могут быть оправданы, призывает не признавать незаконно выданные документы Российской Федерации и последовательно ужесточать санкции в отношении России за продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности", - заявили в МИД.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.