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Российские паспорта в ОРДЛО: Литва настаивает на ужесточении санкций

Российские паспорта в ОРДЛО: Литва настаивает на ужесточении санкций
14:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Литва призывает ужесточить санкции в отношении РФ из-за решения о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.

Министерство иностранных дел Литвы в четверг назвало решение РФ упростить порядок предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) вмешательством во внутренние дела Украины.

Как говорится в заявлении МИД Литвы, данное решение является "незаконным вмешательством во внутренние дела Украины, грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Литва призывает международную общественность строго осудить эти действия России, которые не могут быть оправданы, призывает не признавать незаконно выданные документы Российской Федерации и последовательно ужесточать санкции в отношении России за продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности", - заявили в МИД.

Климпуш-Цинцадзе: Выдача паспортов на Донбассе – новый виток гибридной атаки РФ

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

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Россия, Санкции, Литва, ОРДЛО.
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