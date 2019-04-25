Скачать
Четверг, 25.04.2019
Российские паспорта в ОРДЛО: Рада призвала мир ужесточить санкции против РФ
Российские паспорта в ОРДЛО: Рада призвала мир ужесточить санкции против РФ
В апреле врачи "первички" выписали более миллиона е-рецептов
В апреле врачи "первички" выписали более миллиона е-рецептов
Мораес разочарован своей игрой в матче с Динамо
Мораес разочарован своей игрой в матче с Динамо
Украинские писатели об украинском языке в цитатах
Украинские писатели об украинском языке в цитатах

Учителя в Польше с требованием к Моравецкому прекращают забастовки

Учителя в Польше с требованием к Моравецкому прекращают забастовки
17:13 Сегодня Телеграф

Новости мира: Польские учителя поставили на паузу общенациональные забастовки накануне специальных экзаменов.

Учителя в Польше приняли решение с 27 апреля приостановить национальную забастовку, оставляя требование от власти на выполнение до сентября их условий, сообщает TVN24.

В Профсоюзе польских учителей заявили, что забастовка могла продолжаться и дальше поскольку все учителя к этому готовы. Однако, по словам председателя профсоюза Славомира Броняжа, забастовка поставит под угрозу экзамены в школах, «матуру» для поступления в вузы. Сдача экзаменов начинается 6 мая, и никто не сможет заменить учителей во время их сдачи.

"С сегодняшнего дня мы входим в новый этап, который будет гораздо сложнее, но это тот этап, который продемонстрирует лицо нашего протеста. Мы находимся на половине нашего пути", - сказал Броняж.

Броняк также обратился к премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому с требованием конкретных предложений, дав время до конца сентября 2019 года.

Учителя в Польше бастуют уже три недели. Среди основных требований — увеличение зарплаты на 260 долларов. В свою очередь правительство предложило увеличить зарплаты учителям в этом году на 15%, изменить систему оценки учителей, уменьшить стаж и тому подобное. По словам представителей властей, в бюджете страны на сегодняшний день нет средств для того, чтобы выполнить все требования учителей.

Ситуация с образованием в Польше усложнилась из-за начавшихся 10 апреля экзаменов. В школах комиссии формировались из добровольцев с педагогическим образованием.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Забастовка, Учителя, Забастовка учителей, Экзамены, Славомир Броняж.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Сегодня День дочери 2019: история и традиции праздника
03 Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
04 Оригинальные поздравления с Днем Дочери 2019
05 Короткие поздравления с Чистым Четвергом в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Рада приняла резонансный закон об украинском языке: все подробности
Рада приняла резонансный закон об украинском языке
Глава правительства Чечни попал в &quot;черный список&quot; США
Глава правительства Чечни попал в "черный список" США
В НБУ сказали, когда ожидается прибытие миссии МВФ в Украину
В НБУ сказали, когда ожидается прибытие миссии МВФ в Украину
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 апреля
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь