Учителя в Польше с требованием к Моравецкому прекращают забастовки

Новости мира: Польские учителя поставили на паузу общенациональные забастовки накануне специальных экзаменов.

Учителя в Польше приняли решение с 27 апреля приостановить национальную забастовку, оставляя требование от власти на выполнение до сентября их условий, сообщает TVN24.

В Профсоюзе польских учителей заявили, что забастовка могла продолжаться и дальше поскольку все учителя к этому готовы. Однако, по словам председателя профсоюза Славомира Броняжа, забастовка поставит под угрозу экзамены в школах, «матуру» для поступления в вузы. Сдача экзаменов начинается 6 мая, и никто не сможет заменить учителей во время их сдачи.

"С сегодняшнего дня мы входим в новый этап, который будет гораздо сложнее, но это тот этап, который продемонстрирует лицо нашего протеста. Мы находимся на половине нашего пути", - сказал Броняж.

Броняк также обратился к премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому с требованием конкретных предложений, дав время до конца сентября 2019 года.

Учителя в Польше бастуют уже три недели. Среди основных требований — увеличение зарплаты на 260 долларов. В свою очередь правительство предложило увеличить зарплаты учителям в этом году на 15%, изменить систему оценки учителей, уменьшить стаж и тому подобное. По словам представителей властей, в бюджете страны на сегодняшний день нет средств для того, чтобы выполнить все требования учителей.

Ситуация с образованием в Польше усложнилась из-за начавшихся 10 апреля экзаменов. В школах комиссии формировались из добровольцев с педагогическим образованием.