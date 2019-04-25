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Макрон представил "долгожданные реформы" для "желтых жилетов"

Макрон представил "долгожданные реформы" для "желтых жилетов"
20:42 Сегодня Телеграф

Новости мира: Эммануэль Макрон через пол года после начала протестов "желтых жилетов" во Франции представил долгожданные реформы.

Президент Франции Эммануэль Макрон 25 апреля подготовил "долгожданный ответ" на многомесячные акции «желтых жилетов» по всей территории страны. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что Эммануэль Макрон озвучил конкретные меры, которые планируется принять в ответ на нарастающие беспокойства в стране, а сами меры основаны на предложениях протестующих в Интернете.

По словам президента Франции, в стране существенно сократится налог на прибыль, Макрон поставил особый акцент на сокращении налогов для среднего класса за счет средств, сэкономленных на снижении государственных расходов. Однако французский лидер не уточнил позицию касательно продолжительности трудовой деятельности перед выходом на пенсию.

Кроме этого, Макрон собирается реформировать парламент, сократив количество депутатов, и изменить систему выборов для лучшего отображения разнообразия партий в парламенте. В частности, чтобы места в нижней палате парламента и Национальном собрании заполнялись через пропорциональную систему.

Среди реформ называется также упрощение процедуры инициирования общенациональных референдумов.

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Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Желтые жилеты.
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