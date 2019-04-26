Депутат из Польши в ЕП будет бороться "против феминисток в защиту реальных женщин"

Новости мира: Депутат от польской партии "Право и справедливость" обещает бороться с феминистками в случае избрания в Европарламент.

Независимый депутат Европарламента от Польши Добромир Сошнеж начал рекламную кампанию, в которой освещается его миссия в следующем парламенте по борьбе против сторонниц феминизма «в защиту настоящих женщин». Об этом сообщает Euractiv.

Кроме борьбы против проявлений феминизма, Сошнеж выступает за так называемый Polexit, согласно которому Польша будет развиваться независимо от Евросоюза.

Представитель евроскептиков «Право и справедливость» вместе со своими однопартийцами ведет идеологическое противостояние с движением ЛГБТ, поставив этот вопрос одним из важных в своей избирательной кампании.

Оппозиция в Польше опасается, что партия «Право и справедливость» намерена вывести страну из состава Евросоюза, однако там отрицают такие намерения.

Напомним, выборы в Европарламент в 2019 году пройдут в 28 или 27 (в случае выхода Великобритании из Европейского союза) странах — членах Европейского союза в период с 23 по 26 мая 2019 года. Будет избран 751 депутат, который представит более 512 миллионов европейцев, что сделает эти выборы крупнейшими транснациональными выборами в истории. В выборах будут участвовать как национальные партии (в том числе партии-члены европейских партий), так и независимые кандидаты.