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Последние страны ЕС прекращают выпуск банкноты 500 евро

Последние страны ЕС прекращают выпуск банкноты 500 евро
20:43 Сегодня Телеграф

Новости мира: Германия и Австрия последними окончательно прекращают выпуск банкнот номиналом 500 евро.

Последние две страны Евросоюза 26 апреля перестали выпускать банкноты номиналом 500 евро, остальные 17 стран прекратили их выпуск еще в январе 2019 года, сообщает DW.

Европейский банк в мае 2016 года объявил о намерении прекратить выпуск банкноты в размере 500 евро в связи с участившимися случаями отмывания денег и финансирования терроризма с использованием именно этой банкноты.

По логистическим причинам из-за большого количества этих банкнот Австрии и Германии дали отсрочку остановки их выпуска, однако с 26 апреля ситуация изменилась. Те банкноты 500 евро, которые находятся у граждан, не изымаются из обращения, а также не накладывается никаких ограничения на обмен или их пользование.

Отмечается, что банкноты номиналом в 500 евро называют «Бен Ладеном» из-за возможности легко и незаметно их транспортировать. К примеру, 1 млн евро, весом всего 2,2 килограмма, легко помещается в небольшую сумку. К сравнению, миллион долларов в высшем номинале валюты США в размере 100 долларов весит в 6 раз больше.

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Германия, Австрия, Евросоюз, Банкноты, 500 евро.
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