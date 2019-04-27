В ООН сделали заявление о выходе США из "оружейного договора"

Новости мира: Международный договор о торговле оружием является ключевым инструментом для контроля за поставками оружия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США выходят из Международного договора о торговле оружием.

Об этом говорится в заявлении генсека.

"Договор о торговле оружием является единственным глобальным инструментом, направленным на повышение прозрачности и подотчетности в международной торговле оружием. Это знаковое достижение в усилиях по обеспечению ответственности за международные поставки оружия", - подчеркнул Гутерреш.

Он также отметил, что данный договор "особенно важен в настоящее время, когда мы видим рост международной напряженности и восстановления интереса к расширению и модернизации арсеналов".

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его администрация не допустит ратификацию Международного договора о торговле оружием. Он подчеркнул, что выступает против этого договора, так как считает, что он идет вразрез со Второй поправкой к конституции США, гарантирующей право граждан на ношение и хранение оружия.