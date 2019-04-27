Израильтянка выцарапывала инициалы на колонне Колизея: заведено дело

Новости мира: Туристку из Израиля арестовали за повреждение исторического объекта в Италии.

39-летняя туристка из Израиля была арестована в Италии за вандализм: римские карабинеры поймали ее с поличным, когда женщина выцарапывала камнем инициалы имен своих мужа и детей на колонне Колизея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Israelinfo.

Сайт "Исраэль Хайом", сумевший в праздничный день получить комментарий МИД Израиля, сообщает, что арестованная туристка работает в Израиле учительницей. МИД подтвердил информацию и заявил, что "занимаются" этим случаем.

Согласно публикациям, женщина предстанет перед судом: власти Италии намерены предъявить ей обвинение в порче исторического памятника и объекта мирового культурного наследия при отягчающих обстоятельствах. Ежегодно Рим посещают миллионы туристов, и попытки увековечивания своих имен на древних камнях случаются регулярно. Власти "вечного города" бескомпромиссно борются с этим вандализмом.