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Израильтянка выцарапывала инициалы на колонне Колизея: заведено дело

Израильтянка выцарапывала инициалы на колонне Колизея: заведено дело
12:02 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира: Туристку из Израиля арестовали за повреждение исторического объекта в Италии.

39-летняя туристка из Израиля была арестована в Италии за вандализм: римские карабинеры поймали ее с поличным, когда женщина выцарапывала камнем инициалы имен своих мужа и детей на колонне Колизея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Israelinfo.

Сайт "Исраэль Хайом", сумевший в праздничный день получить комментарий МИД Израиля, сообщает, что арестованная туристка работает в Израиле учительницей. МИД подтвердил информацию и заявил, что "занимаются" этим случаем. 

Согласно публикациям, женщина предстанет перед судом: власти Италии намерены предъявить ей обвинение в порче исторического памятника и объекта мирового культурного наследия при отягчающих обстоятельствах. Ежегодно Рим посещают миллионы туристов, и попытки увековечивания своих имен на древних камнях случаются регулярно. Власти "вечного города" бескомпромиссно борются с этим вандализмом.

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Италия, Израиль, Арест, Колизей, Туристка.
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