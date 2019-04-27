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Очередная суббота мобилизации "желтых жилетов": На улицы вышли 23 тысячи человек

Очередная суббота мобилизации "желтых жилетов": На улицы вышли 23 тысячи человек
22:47 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Во Франции 23 тысяч человек приняли участие в акциях протеста "желтых жилетов".

Очередная, 24-я, волна манифестаций "желтых жилетов" собрала во Франции 23,6 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Франции.

В министерстве добавили, что из этого числа 2,6 тыс. манифестантов вышли на улицы Парижа. При этом в прошлую субботу, 20 апреля, согласно данным МВД, в акциях "желтых жилетов" во Франции приняли участие 27,9 тыс. человек.

Самые массовые акции прошли в Париже и в Страсбурге, где были задержаны 26 человек. Двое человек - представитель "желтых жилетов" и полицейский - получили травмы в ходе беспорядков.

"Желтые жилеты" во Франции начали "марш на СМИ"

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Эмманюэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

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Все по теме:

Париж, Франция, Протесты, Страсбург, Желтые жилеты.
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