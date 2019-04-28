В Нидерландах обнаружили более полутора тонн кокаина

Новости мира: Сотрудники таможенной службы Голандии в порту Роттрдама обнаружили партию кокаина весом в 1600 килограмм.

В порту Роттердама, Нидерланды, сотрудники таможенной службы обнаружили партию в 1,6 тонны кокаина. Об этом сообщает NOS.

В связи с обнаружением партии наркотиков задержали 40-летнего гражданина Болгарии.

Отмечается, что полиция вела слежку за подозреваемым и наблюдала за грузом после открытия таможни. Партия кокаина прибыла из Коста-Рики.

Отмечается, что кокаин, который доставляют из Южной Америки, чаще всего прячут в бананах по двум причинам - это важный экспортный продукт региона, а также продукт, который должен быть доставлен свежим и не задерживается в порту надолго, а потому меньше вероятность проверок.