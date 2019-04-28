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Выборы в Испании: по экзит-полу побеждают социалисты

Выборы в Испании: по экзит-полу побеждают социалисты
22:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидерство на выборах в Испании сохранят социалисты, но им не удастся заручиться поддержкой большинства.

 Испанские социалисты могут получить лидерство на нынешних парламентских выборах, но не смогут обеспечить себе большинства, которое позволило бы им сформировать однопартийное правительство, свидетельствуют данные опросов, которые проходили в течение недели, предшествовавшей голосованию.

Согласно результатам этих опросов, которые оглашены в воскресенье, социалисты могут заручиться поддержкой 28,1% избирателей и получить от 116 до 121 места в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата испанского парламента).

Второе место - 69-73 места - может получить Народная партия, что означит для нее проигрыш в сравнении с нынешним составом парламента, где она представлена 137 депутатами.

По данным избирательной комиссии на 20:30, в выборах в Испании приняли участие более 20 млн избирателей из почти 37 млн имеющих право голоса.

Основной интригой нынешних выборов наблюдатели называют результат ультраправой партии "Вокс", и вопрос о том, с какими партиями будут вести коалиционные переговоры социалисты, в случае получения лидерства. При этом, по мнению экспертов, социалистам не удастся заручиться результатом, который позволил бы им сформировать однопартийное правительство.

На нынешних выборах будет избран новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий избранных представителей исчисляется четырьмя годами.

Избирательные участки будут работать до 20:00 местного времени. На Канарских островах они закроются часом позже.

Ожидается, что первые предварительные официальные результаты будут оглашены в избирательной комиссии в 22:30 местного времени.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса.

Эти выборы - четвертые в Испании за последние три года.

Соперниками социалистов на этих выборах выступают либеральная Гражданская партия, левая партия "Подемос" и ультраправая партия "Вокс", но основным конкурентом является правоцентристская Народная партия.

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Испания, Выборы, Народная Партия, Выборы в Испании.
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