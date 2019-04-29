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Понедельник, 29.04.2019
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Премьер Сербии назвала условие для начала переговоров с Косово

Премьер Сербии назвала условие для начала переговоров с Косово
03:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сербия готова к диалогу с Косово при условии отмены пошлин.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила о готовности начать переговоры с частично признанным Косово при условии отмены Приштиной пошлин на сербские товары.

Об этом она заявила в интервью изданию Blic.

"Наша задача заключается в том, чтобы доказать, что мы являемся стабильным, предсказуемым и надежным партнером, преданным диалогу и готовым к переговорам", - заявила Брнабич.

По ее словам, Белград готов продолжить диалог с Приштиной хоть завтра - при условии, что Косово отменит пошлины на экспорт из Сербии.

Ранее аналогичное мнение высказал и президент Сербии Александар Вучич.

Относительно непрекращающихся в Сербии протестов оппозиции Брнабич подчеркнула, что в любом обществе есть недовольные граждане, и есть политики, которые пытаются использовать это недовольство в своих целях. Однако, по ее словам, в Сербии в настоящее время нет никаких предпосылок для объявления досрочных выборов, как того требует оппозиция.

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Все по теме:

Сербия, Переговоры, Косово, Анна Брнабич.
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