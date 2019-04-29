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В правительстве Шотландии зазвучали призывы о независимости от Великобритании

В правительстве Шотландии зазвучали призывы о независимости от Великобритании
06:55 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В правительстве Шотландии взяли курс на независимость от Великобритании.

Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен, выступая на весенней конференции Шотландской национальной партии, заявила, что пришло время сделать региону выбор в пользу самостоятельности и в этом им не должен мешать Лондон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Стерджен заявила, что последние три года смогли показать, что для Шотландии вестминстерская система, используемая в британском парламенте, нарушена.

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"Теперь наша задача состоит в том, чтобы добиться роста поддержки независимости", - добавила первый министр правительства Шотландии.

Также она считает, что еще одной задачей для них должно стать обеспечение в будущем, чтобы правительство в Лондоне "не смог встать на пути права Шотландии на выбор".

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Великобритания, Шотландия, Никола Стерджен.
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