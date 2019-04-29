Пучдемону запретили баллотироваться в Европарламент

Новости мира: Центральная избирательная комиссия Испании исключила Карлеса Пучдемона из списка партии "Junts per Catalunya - Lliures per Europa" на выборах в Европарламент.

Центральная избирательная комиссия Испании исключила имена троих политиков, среди которых экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, из списка партии "Junts per Catalunya - Lliures per Europa" на выборах в Европарламент. Об этом сообщает La Vanguardia.

"Центральная избирательная комиссия (JEC) решила исключить следующих кандидатов: Карлеса Пучдемона, Тони Комина и Клару Понсати из списка партии "Junts per Catalunya" - Lliures per Europa для выборов в Европарламент 26 мая", - говорится в сообщении.

Как отмечается, жалобу на участие Пучдемона и других каталонских политиков в европейских выборах подали испанские политсилы - Народная партия (PP) и партия Граждане (Ciudadanos). Своим решением Центральная избирательная комиссия удовлетворила их ходатайства.

Авторы жалобы утверждают, что политики, которые находятся за пределами Испании, не могут осуществлять свои политические права и не смогут выполнять обязанности евродепутатов в случае их избрания.