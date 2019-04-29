Скачать
Вторник, 30.04.2019
Суд ООН проведет онлайн-трансляцию рассмотрения дела о захвате украинских судов
Суд ООН проведет онлайн-трансляцию рассмотрения дела о захвате украинских судов
Порошенко заявил о намерении отправиться в ВСУ 6 мая
Порошенко заявил о намерении отправиться в ВСУ 6 мая
Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы
Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы

Макрон заявил о намерении вернуть Францию на Балканы

Макрон заявил о намерении вернуть Францию на Балканы
23:15 Пн, 29 Апрель 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Франция хочет увеличить свое присутствие на Балканах.

После нескольких лет фактического отсутствия Франции в регионе Западных Балкан Париж хочет вернуться туда.

Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в Берлине перед началом мини-саммита Западных Балкан, который он созвал вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Франции необходимо снова быть ангажированной в регионе", - заявил Макрон.

Он намерен представить партнерам план того, как его страна будет "возвращаться". Президент напомнил, что в 1990-х Франция принимала активное участие в событиях на Балканах, которые унесли жизни более 100 французских солдат, но в 2000-х Париж "отошел" от процессов. Теперь Франция хочет быть приобщена по 4 основным темам: экономическое и социальное развитие; безопасность с акцентом на борьбе с незаконным оборотом оружия, оргпреступностью и терроризмом, а также неподконтрольной миграцией; безопасность (в марте Франция приняла на себя командование европейской миротворческой миссией в Боснии и Герцеговине); юстиция, в частности, борьба с экономическим и финансовым криминалитетом.

Меркель: Германия и Франция чувствуют ответственность за судьбу Западных Балкан
Меркель: Германия и Франция чувствуют ответственность за судьбу Западных БалканЧитать полностью

"По этим 4 направлениям мы хотим быть более ангажированными, вместе с Германией ради стабильности в балканских странах ... Мы уверены, что эта стабильность может быть обеспечена путем тесного сотрудничества", - сказал Макрон.

Комментируя приоритеты сегодняшней встречи, он напомнил о ситуации вокруг Сербии и Косово, которые Европа хочет вернуть к диалогу. Макрон подчеркнул, что речь идет не об указании Белграду и Приштине, что делать, а о пересмотре возможных альтернатив. Также он подчеркнул, что дебаты надо перевести в "менее эмоциональную плоскость". "На нас всех лежит политическая ответственность в том, чтобы обе стороны вернулись к диалогу", - сказал Макрон.

"Мы исходим из того, что это (стабильность в регионе - ред.) является европейской темой, поскольку это касается многих партнеров. Речь идет о нашей стабильности", - подчеркнул политик.

Во встрече и совместном ужине принимают участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, главы государств и правительств Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении, Республики Северная Македония и Албании, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Франция, Балканы, Эммануэль Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
04 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
05 Пасха 2019: Доктор Комаровский поделился милым семейным снимком с внуками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Макрон заявил о намерении вернуть Францию на Балканы
Макрон заявил о намерении вернуть Францию на Балканы
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет президентства
Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет президентства
В эффектном наряде, но без каблуков: Мелания Трамп встретилась с Аки Абэ
В эффектном наряде, но без каблуков: Мелания Трамп встретилась с Аки Абэ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь