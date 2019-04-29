Макрон заявил о намерении вернуть Францию на Балканы

Новости мира: Франция хочет увеличить свое присутствие на Балканах.

После нескольких лет фактического отсутствия Франции в регионе Западных Балкан Париж хочет вернуться туда.

Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в Берлине перед началом мини-саммита Западных Балкан, который он созвал вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Франции необходимо снова быть ангажированной в регионе", - заявил Макрон.

Он намерен представить партнерам план того, как его страна будет "возвращаться". Президент напомнил, что в 1990-х Франция принимала активное участие в событиях на Балканах, которые унесли жизни более 100 французских солдат, но в 2000-х Париж "отошел" от процессов. Теперь Франция хочет быть приобщена по 4 основным темам: экономическое и социальное развитие; безопасность с акцентом на борьбе с незаконным оборотом оружия, оргпреступностью и терроризмом, а также неподконтрольной миграцией; безопасность (в марте Франция приняла на себя командование европейской миротворческой миссией в Боснии и Герцеговине); юстиция, в частности, борьба с экономическим и финансовым криминалитетом.

"По этим 4 направлениям мы хотим быть более ангажированными, вместе с Германией ради стабильности в балканских странах ... Мы уверены, что эта стабильность может быть обеспечена путем тесного сотрудничества", - сказал Макрон.

Комментируя приоритеты сегодняшней встречи, он напомнил о ситуации вокруг Сербии и Косово, которые Европа хочет вернуть к диалогу. Макрон подчеркнул, что речь идет не об указании Белграду и Приштине, что делать, а о пересмотре возможных альтернатив. Также он подчеркнул, что дебаты надо перевести в "менее эмоциональную плоскость". "На нас всех лежит политическая ответственность в том, чтобы обе стороны вернулись к диалогу", - сказал Макрон.

"Мы исходим из того, что это (стабильность в регионе - ред.) является европейской темой, поскольку это касается многих партнеров. Речь идет о нашей стабильности", - подчеркнул политик.

Во встрече и совместном ужине принимают участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, главы государств и правительств Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении, Республики Северная Македония и Албании, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности.