Скачать
Вторник, 30.04.2019
Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
Итоги 29 апреля: Пожар на АЭС, гражданство от Путина, видеообращение лидера ИГИЛ
Итоги 29 апреля: Пожар на АЭС и гражданство от Путина
Костюк сыграет на турнире WTA в Мадриде
Костюк сыграет на турнире WTA в Мадриде
Приметы и обряды на 30 апреля – Зосим Пчеловод
Приметы и обряды на 30 апреля – Зосим Пчеловод

Аэропорт Будапешта запрещает полеты в ночное время

Аэропорт Будапешта запрещает полеты в ночное время
09:04 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Wikipedia

Новости мира: Аэропорт Ференца Листа в Будапеште запретит полеты в ночное время.

С августа 2019 года начнет действовать запрет на полеты над Будапештом в ночное время.

Об этом со ссылкой на Rynek Lotniczy сообщает ЦТС.

Приземляться либо взлетать из аэропорта им. Ференца Листа нельзя будет с полуночи до 5 часов утра.

О заключении соглашения по этому вопросу объявили мэр столицы Венгрии Иштван Тарлос и министр инноваций и технологий Ласло Палкович.

Тарлос отметил, что приземлиться в аэропорту Будапешта можно будет только в чрезвычайных ситуациях, таких как экстремальные погодные условия, похищение людей, теракты, экстренная посадка или необходимость немедленной медицинской помощи.

По словам Палковича, если уровень шума, вызванного взлетом и посадкой самолетов, превысит допустимый уровень, авиакомпания будет нести ответственность.

В Украине решили не запрещать эксплуатацию старых самолетов

Большая часть полученных таким образом средств будет направлена на программу звукоизоляции жилищ и развитие системы мониторинга шума.

Он подчеркнул, что власти хотели бы, чтобы авиакомпании, выполняющие рейсы в Будапешт, использовали как можно более бесшумные самолеты.

"В этом отношении Wizz Air лидирует, потому что машины, недавно включенные в парк этой авиакомпании, вызывают вдвое меньше шума, чем модели, которые они использовали ранее", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аэропорт, Будапешт, Самолеты, Аэропорт Будапешта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий заявил, что закон о языке обязательно будет подписан
02 Женщины с ранним половым созреванием имеют больше шансов потолстеть
03 СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"
04 Это не ваше дело: Саакашвили резко ответил Путину на призыв к Зеленскому
05 Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США предотвратили крупный теракт
В США предотвратили крупный теракт
Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
Май начнется с дождей: Украину накроет похолодание
В России автобус с украинцами столкнулся с грузовиком, много пострадавших
В России автобус с украинцами столкнулся с грузовиком
Рецепт дня: лапша со свининой и овощами
Рецепт дня: лапша со свининой и овощами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь