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Косово и Сербия договорились возобновить переговоры

Косово и Сербия договорились возобновить переговоры
14:31 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: После саммита в Берлине президент Косово Хашим Тачи и президент Сербии Александар Вучич сказали, что они согласились снова встретиться в Париже в начале июля.

Косово и Сербия договорились возобновить переговоры после того, как лидеры Франции и Германии предупредили, что решение их споров имеет решающее значение для будущих отношений с ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели рабочий обед для лидеров двух балканских стран, чьи отношения ухудшились в последние месяцы.

"Мы согласились с этой совместной инициативой, потому что мы преданы европейской перспективе стран Западных Балкан", - сказала Меркель.

На саммите также присутствовали лидеры стран-членов ЕС Хорватии и Словении, а также другие лидеры стран Западных Балкан.

Макрон и Меркель подчеркнули, что перспективы членства в ЕС не стоят на повестке дня в Берлине, а остаеюся в руках Европейской комиссии.

Меркель: Германия и Франция чувствуют ответственность за судьбу Западных Балкан

"Скорее, это касается политики стабильности, которую мы хотим для региона", - сказал французский лидер.

Диалог между Косово и Сербией при посредничестве Брюсселя прекратился через несколько месяцев после негативной реакции на разговоры о возможных изменениях границ.

Переговоры между двумя странами прекращены с ноября, когда Косово ввело 100% тарифы на товары из Сербии.

Сербия отказалась признать независимость Косово после того, как в 2008 году бывшая провинция откололась и провозгласила независимость через десятилетия после кровопролитной войны 1998-1999 годов.

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Сербия, Ангела Меркель, Косово, Балканы, Эммануэль Макрон.
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