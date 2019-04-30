По новому закону во Франции за домогательства выписано более 400 штрафов

Новости мира: После вступления во Франции нового закона о наказании за домогательство на улицах оштрафовано уже 447 человек.

За последние восемь месяцев французские суды наложили 447 штрафов в соответствии с новым законом о борьбе с домогательствами к женщинам на улицах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Французские парламентарии приняли соответствующий закон во втором чтении в среду через несколько дней после того, как всю страну возмутило видео с избиением студентки среди белого дня в Париже.

Закон предусматривает штрафы до 750 евро. Первый штраф был выписан через месяц мужчине, который сделал непристойные замечания женщине в автобусе.

Министр по вопросам равноправия Марлен Скиаппа сообщила, что число дел с тех пор доказало, что такие меры работают.

"Многие из вас говорили нам, что это никогда не сработает, что мы не сможем определить оскорбительное сексистское поведение", - сказала она во время выступления в парламенте и пообещала, что сдерживающий фактор "усилится".

Однако она указала на то, что для борьбы с онлайн-оскорблениями необходимо сделать больше - заявив, что некоторые платформы, такие как Twitter, не сотрудничают в выявлении лиц, стоящих за учетными записями, и удалении вредоносного контента.