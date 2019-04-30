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Еврокомиссия назвала 5 ключевых рекомендаций развития ЕС

Еврокомиссия назвала 5 ключевых рекомендаций развития ЕС
18:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Еврокомиссия перечислила основные рекомендации по развитию Евросоюза в ближайшие 5 лет.

Накануне неформальной встречи глав государств и правительств ЕС в последний день апреля Еврокомиссия обнародовала рекомендации по направлениям стратегического развития ЕС на 2019-2024 годы.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейской Комиссии.

«Вызовы, стоящие перед всеми нами, европейцами, множатся каждый день. Для того, чтобы Европа процветала, страны ЕС должны действовать вместе. Убежден, что только в единстве мы найдем в себе силы, чтобы сохранить наш европейский путь жизни, защитить планету и усилить наше мировое влияние», - сказал по этому поводу президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Он отметил неизменность обязанности каждого поколения европейцев отстаивать мир, прогресс и благосостояние, которые являются решающими факторами для дальнейшей судьбы Европы и ее граждан.

Президент Еврокомиссии определил пять главных направлений развития ЕС.

Среди них на первом месте - создание системы безопасности Европы за счет развития оборонного союза, чтобы оборонное сотрудничество между странами-членами ЕС «стало скорее нормой, чем исключением». В этом же контексте безопасности Еврокомиссия рассматривает решение проблемы миграции, для чего нужна ответственная и солидарная политика стран-членов.

Второй приоритет - развитие конкурентной Европы за счет модернизации всех направлений деятельности на общем рынке. Главное внимание при этом будет уделено проведению исследований и инноваций в таких направлениях как экология, экономика, социальная сфера. Это предполагает развитие цифровой экономики и искусственного интеллекта, которые должны служить человечеству.

Третье стратегическое направление - построение «справедливой Европы», которое предусматривает развитие социальных прав граждан, выравнивание разницы в развитии различных регионов, защиту прав меньшинств, решение гендерных вопросов и проблем, связанных со старением населения. В этом же контексте предполагается безусловное обеспечение верховенства права, совершенствование налоговой системы и системы здравоохранения, создание доступного и энергоэффективного жилья для европейцев.

Четвертый приоритет - экономическая и социальная стабилизация Европы, поиск оптимального баланса между производством и потреблением. «Мы должны увеличить усилия по борьбе с климатическими изменениями и остановке деградации окружающей среды. Мы должны перейти к более эффективной с точки зрения использования ресурсов циркулярной экономике путем поиска стимулов для роста зеленой энергетики, биоэкономики и внедрения соответствующих инноваций. Для этого нам нужно максимизировать потенциал Энергетического Союза, решить имеющиеся вызовы, включая энергетическую безопасность, стоимость энергии для домохозяйства и для бизнеса, ее влияние на климатические изменения », - говорится в сообщении.

Пятым ключевым приоритетом Еврокомиссия определяет обеспечение роли ЕС как лидера мирового развития, поддерживать многосторонний и основанный на правилах глобальный порядок, в центре которого должна оставаться ООН. В этом же ключе ЕС намерен продолжить развитие мощных отношений с ближайшими соседями, с соблюдением четкого баланса между правами и обязанностями. Как говорится в этом пункте, укрепление международной роли евро также путем повышения экономического и монетарного суверенитета Европы.

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ЕС, Еврокомиссия, Жан-Клод Юнкер, Развитие ЕС.
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