Макрон требует от полиции решительных действий на акциях 1 мая

Новости мира: В предыдущие годы во время демонстраций в Париже в День труда, 1 мая, нередко случались вспышки насилия.

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правоохранителей решительных действий против хулиганов, учитывая возможные беспорядки во время массовых акций 1 мая. Об этом заявила пресс-секретарь президента Франции Сибет Ндиайе, сообщает DW.

По ее словам, Макрон считает, что нужно жестко противостоять тем, чьей единственной целью является провоцирование насилия и хаоса.

В предыдущие годы во время демонстраций в Париже в День труда, 1 мая, нередко случались вспышки насилия. В этом году традиционно запланированы протесты профсоюзов. Об участии в акциях объявили и "желтые жилеты".

Глава полиции Парижа Дидье Лальман запретил демонстрации в некоторых районах, в частности на Елисейских полях, где во время протестов "желтых жилетов" часто вспыхивали стычки с правоохранителями. Рестораны и магазины по маршрутам проведения акций 1 мая должны быть закрыты.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в среду к мерам безопасности в столице привлекут свыше 7400 правоохранителей.

Как сообщалось, 27 апреля акции "желтых жилетов" прошли в Париже, Страсбурге, Монпелье, Марселе, Лионе и Бордо. Минувшие выходные стали уже 24-ми подряд, во время которых проходили протесты. По данным французской полиции, в Париже на антиправительственную акцию пришло около 5,5 тысячи участников. В целом по стране в минувшую субботу МВД насчитало 23,6 тысячи митингующих - неделей ранее их было около 28 тысяч.