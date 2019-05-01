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Макрон требует от полиции решительных действий на акциях 1 мая

Макрон требует от полиции решительных действий на акциях 1 мая
05:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В предыдущие годы во время демонстраций в Париже в День труда, 1 мая, нередко случались вспышки насилия.

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правоохранителей решительных действий против хулиганов, учитывая возможные беспорядки во время массовых акций 1 мая. Об этом заявила пресс-секретарь президента Франции Сибет Ндиайе, сообщает DW.

По ее словам, Макрон считает, что нужно жестко противостоять тем, чьей единственной целью является провоцирование насилия и хаоса.

В предыдущие годы во время демонстраций в Париже в День труда, 1 мая, нередко случались вспышки насилия. В этом году традиционно запланированы протесты профсоюзов. Об участии в акциях объявили и "желтые жилеты".

Глава полиции Парижа Дидье Лальман запретил демонстрации в некоторых районах, в частности на Елисейских полях, где во время протестов "желтых жилетов" часто вспыхивали стычки с правоохранителями. Рестораны и магазины по маршрутам проведения акций 1 мая должны быть закрыты.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в среду к мерам безопасности в столице привлекут свыше 7400 правоохранителей.

Как сообщалось, 27 апреля акции "желтых жилетов" прошли в Париже, Страсбурге, Монпелье, Марселе, Лионе и Бордо. Минувшие выходные стали уже 24-ми подряд, во время которых проходили протесты. По данным французской полиции, в Париже на антиправительственную акцию пришло около 5,5 тысячи участников. В целом по стране в минувшую субботу МВД насчитало 23,6 тысячи митингующих - неделей ранее их было около 28 тысяч.

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Франция, Эммануэль Макрон, Сибет Ндиайе, 1 мая в Париже.
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