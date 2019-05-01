МИД Польши: Россия является главной угрозой для Центральной Европы

Новости мира: Яцек Чапутович подчеркивает необходимость развития отраслевого сотрудничества в рамках Партнерства.

Россия и ее агрессивная политика представляют основную угрозу для стран Центральной Европы. Об этом на совместной пресс-конференции со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичсом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Польский министр отметил, что обе страны одинаково оценивают угрозы, исходящие с востока.

Чапутович также сообщил, что в 10-летие Восточного партнерства Польша хочет, чтобы этот проект стал “привлекательной формой сотрудничества с близкими соседями”.

При этом глава польской дипломатии подчеркнул необходимость развития отраслевого сотрудничества в рамках Партнерства.

Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач отметил, что примером сближения стран Партнерства с ЕС могло бы стать отмена роуминга - это почувствовали бы на себе простые люди, в частности украинцы, проживающие в Польше. Пшидач также предположил, что можно было бы установить ротационное председательство в рамках Восточного партнерства, которое увеличило бы уровень ответственности стран.