В Эстонии министр ушел в отставку, пробыв на должности один день

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла заявление об отставке министра информационных технологий и внешней торговли Марти Куузика, которого подозревают в домашнем насилии.
Об этом сообщает ERR.
"Я отказываюсь от должности министра не потому, что обвинения в мой адрес были правдивыми, а для того, чтобы сконцентрироваться на своей защите по уголовному делу и восстановлении своего доброго имени", – цитирует портал Куузика, который успел побыть министром всего несколько дней.
Экс-чиновник добавил: "Хочу обеспечить рабочий мир правительству, которое вступило в должность, а также вывести свою партию из-под удара. Также хочу спасти свою семью от психологического террора, творящегося в СМИ".
Скандал разразился в понедельник, когда ведущие эстонские газеты написали, ссылаясь на собственные источники, что Марти Куузик совершал насилие по отношению к своей бывшей жене.
В свою очередь Керсти Кальюлайд поблагодарила журналистов за информиование общественности о подозрениях Куузика в насилии, а также попросила обеспечить мир его семье.