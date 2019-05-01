В Эстонии министр ушел в отставку, пробыв на должности один день

Новости мира: Министр внешней торговли и IT Эстонии Марти Куузик ушел в отставку на следующий день после назначения.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла заявление об отставке министра информационных технологий и внешней торговли Марти Куузика, которого подозревают в домашнем насилии.

Об этом сообщает ERR.

"Я отказываюсь от должности министра не потому, что обвинения в мой адрес были правдивыми, а для того, чтобы сконцентрироваться на своей защите по уголовному делу и восстановлении своего доброго имени", – цитирует портал Куузика, который успел побыть министром всего несколько дней.

Экс-чиновник добавил: "Хочу обеспечить рабочий мир правительству, которое вступило в должность, а также вывести свою партию из-под удара. Также хочу спасти свою семью от психологического террора, творящегося в СМИ".

Скандал разразился в понедельник, когда ведущие эстонские газеты написали, ссылаясь на собственные источники, что Марти Куузик совершал насилие по отношению к своей бывшей жене.

В свою очередь Керсти Кальюлайд поблагодарила журналистов за информиование общественности о подозрениях Куузика в насилии, а также попросила обеспечить мир его семье.