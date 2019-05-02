В Британии министра обороны уволили за утечку информации

Новости мира: Отставку главы Минобороны связывают со скандалом с китайской компанией Huawei.

Правительство Великобритании уволило министра обороны Гэвина Уильямсона после расследования утечки информации из Совета национальной безопасности. Об этом пишет BBC.

«Гэвин Уильямсон был уволен с должности секретаря по вопросам обороны после расследования утечки информации с заседания Совета национальной безопасности наивысшего уровня», - говорится в сообщении.

Как отмечается, отставку главы Минобороны связывают со скандалом с китайской компанией Huawei. В правительстве возникло беспокойство по поводу плана позволить Huawei ограниченный доступ к созданию новой сети 5G в Британии.

На встрече с Уильямсоном в среду вечером председатель правительства Тереза Мэй сказала ему, что она имеет "убедительные доказательства", что он несет ответственность за несанкционированное разглашение конфиденциальной информации.