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Рассмотрение дела об экстрадиции Ассанжа займет "много месяцев"

Рассмотрение дела об экстрадиции Ассанжа займет "много месяцев"
16:33 Чт, 2 Май 2019 Телеграф Европейская правда

Новости мира: Британский суд назначил слушание по экстрадиции Ассанжа.

Британский судья заявил, что дело об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа займет "много месяцев", и назначил назначил новое процессуальное слушание на 30 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Судья Майкл Сноу говорит, что слушание по существу состоится 12 июня.

Сам Ассанж, отвечая на вопросы в суде по телесвязи из британской тюрьмы, заявил, что будет бороться против своей экстрадиции в США, где его обвиняют в сговоре с целью взлома компьютеров Пентагона.

Обвинение предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ассанж назвал свои действия "журналистикой, которая завоевала много наград".

1 мая его посадили на 50 недель в Великобритании, за то, что он скрывался от ареста в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ордер на арест Ассанжа был выдан в августе 2012 года, когда он находился под следствием по обвинению в изнасиловании в Швеции.

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С тех пор это дело было прекращено, однако Ассанж опасался экстрадиции в США из-за его работу с WikiLeaks и поэтому не покидал помещение посольства.

Основателя WikiLeaks арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне 11 апреля после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.

Ассанж получил широкое внимание общественности за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке. Он прислал Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тыс. секретных документов о ходе войны в Афганистане. Часть документов касается расстрела мирных жителей. После публикации некоторых документов разразился международный скандал. Ассанж также заявлял, что в его распоряжении есть еще около 15 тыс. секретных документов Пентагона.

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Wikileaks, Великобритания, Экстрадиция, Джулиан Ассанж.
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