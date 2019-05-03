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Объединенные силы НАТО в Европе возглавил генерал Уолтерс

Объединенные силы НАТО в Европе возглавил генерал Уолтерс
14:23 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Американский генерал официально стал командующим Объединенных сил НАТО в Европе.

Генерал США Тод Уолтерс в четверг на церемонии смены командования назначен верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

В штабе верховного командующего в бельгийском городе Монс состоялась торжественная церемония смены командования.

Ранее эту должность занимал генерал сухопутных сил США Кертис Скапарротти, а Уолтерс исполнял обязанности командира Воздушного командования НАТО, а также начальника штаба вооруженных сил США в Европе и Африке.

Председатель НАТО Йенс Столтенберг после назначения отметил роль верховных главнокомандующих ОВС НАТО в Европе во времена «холодной войны», которые применяли серьезные усилия по сдерживанию активности СССР, а после его распада способствовали установлению мира на Балканах и во всей Европе, а также внесли большой вклад в борьбе с «Аль-Каидой».

Во Львове состоялась ротация американских подразделений

По итогам назначения Уолтерса, Столтенберг выразил надежду, что новый верховный главнокомандующий сможет отвечать вызовам и угрозам Альянсу.

Я знаю, что вы будете демонстрировать тот же уровень совершенства, которым вы известны в течение всей своей карьеры", - заключил Столтенрберг.

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Все по теме:

США, НАТО, Йенс Столтенберг, Кертис Скапарротти, Тод Уолтерс.
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