Избиратели Литвы не имеют явного фаворита на предстоящих президентских выборах

Новости мира: В Литве за неделю до выборов сменился лидер президентской гонки.

В Литве 12 мая пройдет первый тур выборов нового президента и явного фаворита у избирателей нет.

Как сообщает "Европейская правда", об это свидетельствуют социологические опросы, опубликованные Delfi.

На первое место в президентской гонке поднялась Ингрида Шимоните - 26,2% (в марте 24,8%), вторым идет Гитанас Науседа - 24,6% (27,9%), замыкает тройку Саулюс Сквернялис - 16,6% (14,5%). Остальные кандидаты не набирают более 5,5%.

Результаты опроса показали, что только 43,9% респондентов точно знали, за кого будут голосовать. 29,4% сказали, что скорее всего определились, но еще могут изменить свою позицию. 19,9% заявили, что пока не определились и еще сомневаются.

Одновременно с 1 туром выборов пройдет референдум о двойном гражданстве и о сокращении числа депутатов парламента.

В случае необходимости второй тур состоится 26 мая, вместе с выборами в Европарламент.