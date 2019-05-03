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Избиратели Литвы не имеют явного фаворита на предстоящих президентских выборах

Избиратели Литвы не имеют явного фаворита на предстоящих президентских выборах
14:54 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Европейская правда

Новости мира: В Литве за неделю до выборов сменился лидер президентской гонки.

В Литве 12 мая пройдет первый тур выборов нового президента и явного фаворита у избирателей нет.

Как сообщает "Европейская правда", об это свидетельствуют социологические опросы, опубликованные Delfi.

На первое место в президентской гонке поднялась Ингрида Шимоните - 26,2% (в марте 24,8%), вторым идет Гитанас Науседа - 24,6% (27,9%), замыкает тройку Саулюс Сквернялис - 16,6% (14,5%). Остальные кандидаты не набирают более 5,5%.

Результаты опроса показали, что только 43,9% респондентов точно знали, за кого будут голосовать. 29,4% сказали, что скорее всего определились, но еще могут изменить свою позицию. 19,9% заявили, что пока не определились и еще сомневаются.

Опубликованы результаты выборов президента Украины

Одновременно с 1 туром выборов пройдет референдум о двойном гражданстве и о сокращении числа депутатов парламента.

В случае необходимости второй тур состоится 26 мая, вместе с выборами в Европарламент.

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Выборы, Литва, Выборы в Литве, Саулюс Сквернялис, Ингрида Шимоните, Гитанас Науседа.
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