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Лепсу из-за связей с мафией запретили въезд в Литву

Лепсу из-за связей с мафией запретили въезд в Литву
16:47 Пт, 3 Май 2019 Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости мира: Литва запретила въезд певцу Григорию Лепсу и объявила его персоной нон-грата.

Литва объявила персоной нон грата российского исполнителя Григория Лепса, которого подозревают в связях с криминальным миром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Санкции вступили в силу на основании списка Магнитского, который позволяет включать в "черный список" лиц, связанных с коррупцией, отмыванием денег и нарушениями прав человека. Соответствующее решение подписал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса.

"С учетом обращения главы МИД, подтверждаем, что министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас 30 апреля подписал приказ, запрещающий въезд данному лицу на территорию Литовской Республики", – сказала представитель главы МВД Ева Дірмайте.

Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс сказал, что Лепса предложили внести в этот список "после консультаций с союзниками". "Нам кажется, что то, что ему инкриминируют в США, - достаточный повод для внесения в наш список", - сказал Скусявичюс . Внести Лепса в "черный список" предлагали и депутаты-консерваторы Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас. Исполнитель приезжал в Литву с концертом в марте 2019 года.

Лепс может быть связан с российской мафией - по данным американских источников, он выступал курьером и передавал деньги различным лицам от лидеров одной из группировок. Лепс в Украине уже является персоной нон грата.

Напомним, в апреле Литва вручила России ноту из-за угрозы сотрудникам посольства.

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РФ, Литва, Запрет, Григорий Лепс, Черный список.
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