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В Амстердам с 2030 года не будут пускать бензиновые авто

В Амстердам с 2030 года не будут пускать бензиновые авто
18:42 Пт, 3 Май 2019 Телеграф

Новости мира: В столице Нидерландов приняли решение запретить въезд авто с дизельными и бензиновыми двигателями в рамках Плана действий по чистому воздуху.

В Амстердаме приняли решение полностью запретить с 2030 года въезд в столицу авто с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает The Guardian.

Процесс запрета на въезд будет проходить поэтапно в рамках борьбы городского совета с загрязнением воздуха, на что жалуются местные жители.

Отмечается, что уже в следующем году будет запрещен въезд на кольцевую дорогу города автомобилям с дизельными двигателями возрастом старше 15 лет.

Кроме этого, пассажирским автобусам на бензиновых и дизельных двигателях с 2022 года будет запрещен въезд в центр города. Запрет распространится и на прогулочные суда в каналах и мопеды до 2025 года.

В рамках Плана действий по чистому воздуху планируется запретить все перевозки с выхлопами на улицах Амстердама.

Экологи заявили, что загрязнение воздуха заметно уменьшило продолжительность жизни

Власти города таким образом пытаются побудить жителей пересесть на электрокары или автомобили с водородными двигателями, а также предлагая зарядные станции каждому покупателю авто, не сжигающему нефтепродукты.

Амстердам, Роттердам и Маастрихт из-за интенсивного движения превышают нормы ЕС по загрязнению воздуха.

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Все по теме:

Амстердам, Нидерланды, Авто, Воздух, Загрязнение воздуха.
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