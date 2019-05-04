Правящая партия Британии потеряла на местных выборах более 1300 мандатов

Новости мира: Консервативная партия Британии показала худший результат на региональных выборах за 25 лет.

Правящая Консервативная партия Великобритании потеряла 1 335 депутатских мандатов в региональных советах Англии и Северной Ирландии по итогам выборов в органы местного самоуправления.

Тори имеют большинство лишь в 93 из 248 советов, приводит окончательные результаты обработки голосов Sky News.

Как отмечается, партия теряет контроль над 49 местными советами. Это худший результат для консерваторов за последние почти 25 лет. Результаты выборов также были разочаровывающими для Лейбористской партии: они потеряли контроль над шестью советами и 86 мест.