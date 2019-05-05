Вопрос участия Пучдемона на выборах в ЕП будет рассмотрен Верховным судом Испании

Новости мира: Верховный суд Испании решит, пойдет ли Пучдемон на выборы в Европарламент.

Верховный суд Испании решит, может ли бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон участвовать в выборах в Европейский парламент.

Об этом сообщает Politico.

"Верховный суд Испании решит, может ли лидер Каталонии Карлес Пучдемон баллотироваться на выборах в Европейский парламент", - говорится в сообщении.

Пучдемон, который сейчас проживает в Брюсселе, будет арестован, если вернется в Испанию, в связи с референдумом о независимости Каталонии 2017 года. Но политик сказал, что вернется в страну, если будет избран в Европарламент - тогда его защитит иммунитет депутата. Вероятно, это будет обжаловано в суде.

Суд низшей инстанции в Мадриде в субботу постановил, что апелляцию Пучдемона против его исключения из числа участников выборов в Европарламент надо передать в Верховный суд Испании.

Как сообщалось, центральная избирательная комиссия Испании исключила трех политиков, среди которых экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон из списка партии "Junts per Catalunya - Lliures per Europa" на выборах в Европарламент.