СМИ: Экс-главу минобороны Британии уволили из-за критики здоровья Мэй

Новости мира: Уволенный министр обороны Британии считал Мэй неподходящей для премьерства из-за диабета.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон был уволен после того, как Терезе Мэй сообщили, что он критиковал ее в частных беседах, заявив, что ее диабет не позволяет ей быть хорошим премьер-министром.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

По данным издания, Мэй расстроилась из-за поведения Уильямсона после того, как услышала, что он сказал членам Консервативной партии, что она должна перестать работать из-за состояния здоровья.

Источники в правительстве и Консервативной партии говорят, что нападки в отношении здоровья премьер-министра слышал высокопоставленный партийный чиновник, который сообщил о разговоре на Даунинг-стрит. Также утверждается, что Уильямсон во время одного обеда подвергал сомнению пригодность Мэй для работы.

"Абсолютно возмутительно, что он попытается использовать против нее состояние здоровья премьер-министра и предположить, что это делает ее слишком слабой и больной, чтобы быть премьер-министром", - сказал один из союзников Мэй.

Уильямсон отрицает, что когда-либо говорил о состоянии здоровья Мэй.

Однако помощники говорят, что доверие Мэй к Уильямсону также было подорвано его желанием направить вооруженные силы в бой, что, по мнению премьера, могло привести к началу войны. Когда Мэй отказался позволить ему отправить военные корабли в китайские воды в Южно-Китайском море, Уильямсон нацарапал "f *** премьер-министр" на документах – сообщение было отправлено в офис премьера.

Уильямсон также был полон решимости отправить британские войска в Африку. Он приказал военным начальникам составить планы вмешательства по крайней мере в пяти африканских странах, включая Зимбабве, Нигерию, Кению и Египет.

Представитель Министерства обороны заявил, что подход Уильямсона заключается в том, чтобы найти оправдания для отправки войск. "Он хотел вторгнуться в Африку", - сказал военный источник.

Напомним, Уильямсона уволили после того, как в СМИ кто-то слил информацию о заседании Совета безопасности, на котором обсуждали разрешение китайскому технологическому концерну Huawei участвовать в развитии сети мобильной связи 5G в Британии.