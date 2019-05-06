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Под Бухарестом горит крупный торговый центр

Под Бухарестом горит крупный торговый центр
22:12 Пн, 6 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В торговом центре одного из населенных пунктов в пригороде Бухареста вспыхнул крупный пожар.

Крупный пожар вспыхнул в торговом центре одного из населенных пунктов в пригороде Бухареста, пострадало три человека.

Как проинформировали в Инспекторате по чрезвычайным ситуациям, в тушении пожара принимают участие 37 пожарных расчетов и десятки спасателей.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека, в том числе беременная женщина. Все они доставлены в местную больницу с признаками отравления угарным газом.

Площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров.

В результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево погибли 41 человек

Сложность при тушении пожара заключается в том, что на складах ТЦ хранятся пластиковые изделия, краски и другие легковоспламеняющиеся материалы.

Представители Инспектората по чрезвычайным ситуациям призвали жителей близлежащих микрорайонов Бухареста плотно закрывать окна квартир.

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Румыния, Пожар, Жертвы, Бухарест.
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