В Чехии тысячи людей протестовали против правительства

Новости мира: В Чехии в понедельник, 6 мая, тысячи людей вышли на центральные улицы Праги, митингуя против правительства.

Тысячи чехов снова заполнили центр Праги и других городов, протестуя против назначения нового министра юстиции, который, по их словам, может вмешаться в уголовное дело с участием премьер-министра. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе министром юстиции была назначена Мария Бенешова. Протестующие обеспокоены тем, что она будет пытаться защитить премьер-министра Андрея Бабиша, который потенциально может предстать перед судом за мошенничество со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинное поместье, которое решила переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

В докладе Европейского управления по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) говорится, что ложные и неполные данные были предоставлены в заявке на получение гранта ЕС на гостинично-конференционный комплекс "Гнездо аиста".

Бабиш отвергает обвинения и называет дело политически мотивированным. Он сказал, что назначение Бенешовой не является угрозой для системы правосудия.

Протест в понедельник был больше, чем неделю назад. Организаторы оценили, что менее 20 тысяч человек заполнили Староместскую площадь Праги. Полиция не давала официальных оценок.

Протестующие призвали к независимой системе правосудия, требовали отставки Бенешовой. Тысячи людей собрались в Брно, втором по величине городе страны, и в Остраве.