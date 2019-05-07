Скачать
Вторник, 07.05.2019
Порошенко назначил судей Верховного суда
Порошенко назначил судей Верховного суда
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление

В Чехии тысячи людей протестовали против правительства

В Чехии тысячи людей протестовали против правительства
10:18 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: В Чехии в понедельник, 6 мая, тысячи людей вышли на центральные улицы Праги, митингуя против правительства.

Тысячи чехов снова заполнили центр Праги и других городов, протестуя против назначения нового министра юстиции, который, по их словам, может вмешаться в уголовное дело с участием премьер-министра. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе министром юстиции была назначена Мария Бенешова. Протестующие обеспокоены тем, что она будет пытаться защитить премьер-министра Андрея Бабиша, который потенциально может предстать перед судом за мошенничество со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинное поместье, которое решила переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

В докладе Европейского управления по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) говорится, что ложные и неполные данные были предоставлены в заявке на получение гранта ЕС на гостинично-конференционный комплекс "Гнездо аиста".

Бабиш отвергает обвинения и называет дело политически мотивированным. Он сказал, что назначение Бенешовой не является угрозой для системы правосудия.

Протест в понедельник был больше, чем неделю назад. Организаторы оценили, что менее 20 тысяч человек заполнили Староместскую площадь Праги. Полиция не давала официальных оценок.

Протестующие призвали к независимой системе правосудия, требовали отставки Бенешовой. Тысячи людей собрались в Брно, втором по величине городе страны, и в Остраве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Чехия, Прага, Андрей Бабиш, Протесты в Чехии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Привычки для похудения, которые помогут забыть о диетах
02 У Зеленского отреагировали на назначение нового командующего ООС
03 Назван способ похудеть без диет и спорта
04 Приметы и обряды на 7 мая – День Евсея
05 Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается мощный циклон
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается циклон
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь