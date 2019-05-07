Скачать
Среда, 08.05.2019
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал ЛЧ
Мама Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы выяснить, почему ее дочь держали в психбольнице
Мама Бритни Спирс обратилась в суд

Расмуссен на фоне падения рейтинга назначил выборы в Дании

Расмуссен на фоне падения рейтинга назначил выборы в Дании
15:37 Вт, 7 Май 2019 Телеграф

Новости мира: Премьер Дании назначил всеобщие выборы на 5 июня с просьбой его переизбрать.

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен назначил всеобщие выборы на 5 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Я хочу использовать все свои силы, свои возможности и свой опыт, чтобы продолжать возглавлять Данию. И я прошу датчан переизбрать меня на выборах в законодательные органы, которые состоятся 5 июня", - сказал Расмуссен в парламенте.

Он должен был назначить выборы в законодательные органы не позднее 17 июня, когда заканчивается четырехлетний срок его полномочий.

Социологические опросы свидетельствуют, что левый оппозиционный блок Дании во главе с лидером социал-демократов Метте Фредериксеном вытеснит в парламенте нынешнюю правую коалицию после выборов.

Социологи фиксируют падение поддержки популистской, антииммигрантской Датской народной партии, которая поддерживает коалиционное правительство Расмуссена.

Напомним, Верховный избирательный совет Турции принял решение о повторном проведении местных выборов в Стамбуле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Дания, Ларс Расмуссен, Лекке Расмуссен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Стадион так стадион": Каплин предложил два этапа инаугурации Зеленского
02 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
03 Ливерпуль - Барселона: события матча
04 Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
05 Конгрессмены требуют от Белого дома отменить отзыв Йованович из Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уволил Аллерова и назначил и.о. командующего Нацгвардией
Командующий Нацгвардией уволен указом Порошенко
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
ВАКС будет запущен в сентябре
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в &quot;Алладине&quot;
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в "Алладине"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь