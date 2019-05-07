Расмуссен на фоне падения рейтинга назначил выборы в Дании

Новости мира: Премьер Дании назначил всеобщие выборы на 5 июня с просьбой его переизбрать.

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен назначил всеобщие выборы на 5 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Я хочу использовать все свои силы, свои возможности и свой опыт, чтобы продолжать возглавлять Данию. И я прошу датчан переизбрать меня на выборах в законодательные органы, которые состоятся 5 июня", - сказал Расмуссен в парламенте.

Он должен был назначить выборы в законодательные органы не позднее 17 июня, когда заканчивается четырехлетний срок его полномочий.

Социологические опросы свидетельствуют, что левый оппозиционный блок Дании во главе с лидером социал-демократов Метте Фредериксеном вытеснит в парламенте нынешнюю правую коалицию после выборов.

Социологи фиксируют падение поддержки популистской, антииммигрантской Датской народной партии, которая поддерживает коалиционное правительство Расмуссена.

Напомним, Верховный избирательный совет Турции принял решение о повторном проведении местных выборов в Стамбуле.