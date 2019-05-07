Скачать
Среда, 08.05.2019
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал ЛЧ
Мама Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы выяснить, почему ее дочь держали в психбольнице
Мама Бритни Спирс обратилась в суд

Дуда предлагает для ЕС расширение и "политику открытых" дверей

Дуда предлагает для ЕС расширение и "политику открытых" дверей
22:34 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Польский президент Анджей Дуда выступил за политику "открытых дверей" после выхода Великобритании из состава ЕС.

Политика расширения должна стать ответом ЕС на выход Великобритании из Сообщества.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время дискуссии в Варшаве вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили на тему "Десять лет Восточного партнерства. Лекция для Грузии и Польши", сообщает корреспондент.

"Ответом на выход Великобритании из ЕС должна быть политика "открытых дверей" и расширение ЕС, поскольку в противном случае ЕС полностью перестанет быть привлекательным", - заявил Дуда.

По его словам, если Евросоюз не будет проводить этой политики, то это будет угрожать существованию Сообщества.

"Если бы Великобритания действительно решила выйти из ЕС, то для всего Сообщества это будет очень плохой сигнал, если в тот же момент она не начнет принимать новых членов, показывая, что европейский проект все же является привлекательным и другие хотят к нему относититься" , - подчеркнул президент РП.

Он отметил, что перспектива расширения ЕС является надеждой для Грузии и других стран.

Как подчеркнул Дуда, после агрессии России против Украины Запад лишился иллюзий относительно намерений РФ, а в ЕС возросло убеждение, что в Сообщество нужно привлекать такие страны, как Грузия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Польша, Анджей Дуда, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Стадион так стадион": Каплин предложил два этапа инаугурации Зеленского
02 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
03 Ливерпуль - Барселона: события матча
04 Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
05 Конгрессмены требуют от Белого дома отменить отзыв Йованович из Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уволил Аллерова и назначил и.о. командующего Нацгвардией
Командующий Нацгвардией уволен указом Порошенко
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
ВАКС будет запущен в сентябре
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в &quot;Алладине&quot;
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в "Алладине"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь