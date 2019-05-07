Дуда предлагает для ЕС расширение и "политику открытых" дверей

Новости мира: Польский президент Анджей Дуда выступил за политику "открытых дверей" после выхода Великобритании из состава ЕС.

Политика расширения должна стать ответом ЕС на выход Великобритании из Сообщества.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время дискуссии в Варшаве вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили на тему "Десять лет Восточного партнерства. Лекция для Грузии и Польши", сообщает корреспондент.

"Ответом на выход Великобритании из ЕС должна быть политика "открытых дверей" и расширение ЕС, поскольку в противном случае ЕС полностью перестанет быть привлекательным", - заявил Дуда.

По его словам, если Евросоюз не будет проводить этой политики, то это будет угрожать существованию Сообщества.

"Если бы Великобритания действительно решила выйти из ЕС, то для всего Сообщества это будет очень плохой сигнал, если в тот же момент она не начнет принимать новых членов, показывая, что европейский проект все же является привлекательным и другие хотят к нему относититься" , - подчеркнул президент РП.

Он отметил, что перспектива расширения ЕС является надеждой для Грузии и других стран.

Как подчеркнул Дуда, после агрессии России против Украины Запад лишился иллюзий относительно намерений РФ, а в ЕС возросло убеждение, что в Сообщество нужно привлекать такие страны, как Грузия.